Original-Research: elumeo SE - von Montega AG



02.04.2025 / 15:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu elumeo SE



Unternehmen: elumeo SE

ISIN: DE000A11Q059



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 02.04.2025

Kursziel: 2,15 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA



Weitere Restrukturierung und Prognoseanpassung für 2024

elumeo hat am 31.03. ein weiteres Maßnahmenpaket zur Kostensenkung beschlossen. Dieses zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und umfasst Einsparungen von insgesamt 5,9 Millionen Euro im Jahr 2025. Gleichzeitig wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 nach unten korrigiert. Angesichts steigender Verbreitungskosten im TV-Geschäft sowie erhöhter Rohmaterialpreise für Gold und Silber hat die Unternehmensführung ein umfassendes Restrukturierungsprogramm beschlossen. Dieses basiert auf einer stärkeren Automatisierung durch Künstliche Intelligenz (KI) und der Digitalisierung von Prozessen. Ab April 2025 wird die tägliche Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden reduziert, in denen verstärkt KI-gestützte, vorproduzierte Inhalte ausgestrahlt werden. Zudem werden Verwaltungskosten gesenkt und das Produktangebot stärker auf Schmuck im Preissegment über 50 EUR fokussiert. Diese Maßnahmen gehen mit einem Abbau von fast 50 Vollzeitstellen einher und sollen auf Jahresbasis Einsparungen von 5,9 Mio. EUR bringen. Trotz der Neuausrichtung wird das Wachstumsprogramm 'Juwelo100' fortgeführt, wenngleich sich die Erreichung der internen Planzahlen (u.a. 100 Mio. EUR Umsatz) um bis zu drei Jahre verzögert.



Internationalisierung 2.0 verläuft erfolgreich: Der Umsatz mit internationalen Sendefenstern stieg im ersten Quartal 2025 um 18 % auf 240.000 EUR, mit wöchentlichen Spitzen von über 40.000 EUR. Während der französische Markt aufgrund von zu geringer Skalierungseffekte nicht weiter bedient wird, sollen die Sendefenster in Spanien und Italien in 2025 ausgeweitet werden. Zudem sind Markteintritte in Polen und den Niederlanden geplant. Im Gegenzug dazu hat elumeo beschlossen, die Weiterentwicklung der Plattform Jooli im indischen Markt einzustellen und sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.



Rechtsstreit wegen zu viel gezahlter Netzentgelte: Da ein Kabelnetzbetreiber die Forderung nach einer Reduzierung der Verbreitungskosten verweigerte, hat elumeo das bestehende Vergütungsmodell rechtlich prüfen lassen. Die betrauten Anwaltskanzleien kamen zu dem Ergebnis, dass elumeo sowohl Anspruch auf eine Reduzierung der laufenden Netzentgelte als auch Schadensersatz in zweistelliger Millionenhöhe aus vergangenen Jahren zusteht. Sollte es zu keiner außergerichtlichen Einigung kommen, dürfte ein langwieriges Verfahren folgen, in deren Folge bei einem positiven Ausgang nicht nur die operative Kostenbasis spürbar entlastet werden, sondern auch ein nennenswerter Einmalbetrag zufließen könnte.



Prognoseanpassung: Ferner gab elumeo bekannt, dass Umsatz und bereinigtes EBITDA für 2024 leicht unter den Zielwerten liegen werden. Während das bereinigte EBITDA auf bis zu -1 Mio. EUR (alt: 0,5 bis 1,5 Mio. EUR) angepasst wurde, dürfte der in Aussicht gestellte Umsatzrückgang (-4% bis -1%) geringfügig höher ausfallen.



Fazit: elumeo hat angesichts des andauernd schwierigen Marktumfelds u.E. die notwendigen Schlüsse gezogen und plant, das verfügbare Kapital künftig noch gezielter und effizienter einzusetzen, um Effizienzpotenziale bestmöglich auszuschöpfen und langfristiges Wachstum zu sichern. Wenngleich sich die Rückkehr in die Gewinnzone nochmals verzögern wird, erneuern wir unser Halten-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 2,15 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32146.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2110792 02.04.2025 CET/CEST



°