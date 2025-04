Der französische Baukonzern verstärkt seinen Offshore-Energiesektor durch Akquisition des niederländischen Spezialisten und strukturiert gleichzeitig die Führungsebene neu.

Eiffage strebt durch seine belgische Tochtergesellschaft Smulders die vollständige Übernahme des niederländischen Herstellers HSM Offshore Energy an. Die Aktie des europäischen Bau- und Konzessionsunternehmens notiert aktuell bei 108,60 Euro und hat seit Jahresbeginn einen beachtlichen Wertzuwachs von 29,63% verzeichnet. HSM Offshore Energy mit Sitz in Schiedam ist auf die Herstellung von Offshore-Plattformen und deren Unterstrukturen spezialisiert, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von nahezu 300 Millionen Euro und beschäftigt 140 Mitarbeiter. Diese Akquisition, die noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden bedarf, soll die Kompetenzen im Bereich der Offshore-Windenergie stärken und das gemeinsame Angebot in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Installation und Inbetriebnahme erweitern.

Eiffage bereitet parallel die Hauptversammlung am 23. April 2025 in Paris vor. Im Vorfeld der im März angekündigten Versammlung betont das Unternehmen die Bedeutung der digitalen Beteiligung. Aktionäre werden ermutigt, von elektronischen Abstimmungs- und Informationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, um die Effizienz und Transparenz zu erhöhen.

Mitarbeiterbeteiligung und personelle Veränderungen

Die Mitarbeiterbeteiligungskampagne TIM25 läuft derzeit in mehreren europäischen Ländern und ermöglicht den Beschäftigten, Aktien des Unternehmens zu erwerben oder ihren Anteil zu erhöhen. Diese Initiative fördert nicht nur die finanzielle Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg, sondern stärkt auch die Bindung und Identifikation mit dem Konzern. Der Aktienkurs liegt mit 108,60 Euro rund 11% über dem 50-Tage-Durchschnitt von 97,72 Euro, was das wachsende Interesse am Unternehmen widerspiegelt.

Wichtige personelle Veränderungen prägen zudem die aktuelle Unternehmensentwicklung. Camille Bonenfant-Jeanneney trat am 2. Januar 2025 in den Konzern ein und übernahm Ende Februar die Position der Vorsitzenden der Tochtergesellschaft für Autobahnkonzessionen in Frankreich von Philippe Nourry, der in den Ruhestand ging. Mit ihrem Hintergrund in europäischer Diplomatie und leitenden Positionen in der Energiebranche bringt Bonenfant-Jeanneney umfangreiche Erfahrung mit, die für die Weiterentwicklung des Konzernbereichs Autobahnkonzessionen von großer Bedeutung ist.

Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen Eiffages Engagement für strategisches Wachstum und Innovation. Das Unternehmen konnte in den letzten 30 Tagen einen Kursanstieg von 12,24% verzeichnen und liegt aktuell nur knapp 3,89% unter dem 52-Wochen-Hoch von 113,00 Euro, das am 27. März 2025 erreicht wurde.

