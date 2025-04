Der Börsengang von Newsmax sorgte am Montag für Erinnerungen an die Hochzeiten des Neuen Markts. Die Aktien des konservativen US-Nachrichtensenders schossen am ersten Handelstag um satte 735 Prozent in die Höhe - die beste IPO-Performance eines US-Unternehmens seit 2022.Am Dienstag setzte sich die Rallye sogar noch deutlich weiter fort: Die Aktie verdreifachte sich nahezu und schloss bei 232 Dollar - das entspricht einem Plus von über 2.200 Prozent gegenüber dem Emissionspreis von 10 Dollar. Damit ...

