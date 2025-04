EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Einladung zum virtuellen Medical Roundtable zum Abschluss der Vertriebsvereinbarung mit der asiatischen UMECO Group am Mittwoch, dem 3. April 2025, 13:00 Uhr MESZ Pinneberg, 02. April 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie für Anwendungen im Bereich der Raumluftentkeimung, Wundheilung und Intensivmedizin, gab gestern den Abschluss einer exklusiven Vertriebsvereinbarung in Höhe von insgesamt 152,5 Millionen Euro für die Vermarktung der neuartigen Kaltplasma-Medizinprodukte ViroCAP® und PulmoPlas® in zehn asiatischen Ländern mit UMECO Group ("Umeco"), einem führenden asiatischen Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte in der Kosmetik und Medizin mit Sitz in Korea, bekannt. In diesem Zusammenhang wird das Unternehmen am Mittwoch, den 3. April 2025 um 13:00 Uhr MESZ einen virtuellen Medical Roundtable für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit durchführen. Während dieser Veranstaltung wird Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, Fragen rund um die Vereinbarung beantworten sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und seiner Produkte geben. Um live an dem Viromed Medical Roundtable teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link . Nach der Registrierung wird Ihnen der Zugangslink per Email zugeschickt. Ein Videomitschnitt der Veranstaltung wird ab dem 4. April 2025 auf der Website des Veranstalters unter diesem Link verfügbar sein. Ein Mitschnitt der Veranstaltung, sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf der Unternehmensseite unter www.viromed.de im News-Bereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Kontakte: Viromed Medical AG



Uwe Perbandt

Management Board

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de Medienanfragen MC Services AG



Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz



E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu

Phone: 0211-529252-104



