Viromed Medical AG plant Änderung im Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitz Pinneberg, 06. Juni 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, schlägt der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 vor, Herrn Dr. Thomas Gutschlag neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Herr Dr. Gutschlag soll dann auch den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Jan Delphendahl, wird zum Ende der Hauptversammlung sein Amt niederlegen. Uwe Perbandt, Gründer und Vorstand der Viromed, dankte Herrn Dr. Delphendahl für seine herausragende Arbeit und sein Engagement in den vergangenen Jahren. Unter seiner Leitung konnte das Unternehmen bedeutende Meilensteine erreichen und strategisch wichtige Entscheidungen erfolgreich umsetzen. Dr. Thomas Gutschlag ist Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Rohstoff AG. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzmarkt wird er die unternehmerische Expertise des Aufsichtsrats weiter stärken und das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs begleiten. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frank Otto und Dr. Markus Perbandt werden weiterhin dem Aufsichtsrat angehören. Herr Dr. Gutschlag hatte im April 100.000 Aktien aus dem Bestand von Uwe Perbandt gekauft. Es ist geplant, dass er weitere Aktien übernimmt. "Wir freuen uns sehr, mit Dr. Thomas Gutschlag eine erfahrene und kompetente Persönlichkeit an der Spitze unseres Aufsichtsrats begrüßen zu dürfen. Sein Know-how wird uns helfen, unser starkes Wachstum erfolgreich zu meistern", sagt Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de Medienanfragen MC Services AG Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz

E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu

Tel.: 0211-529252-104



