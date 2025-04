VANCOUVER, B.C., 2. April 2025: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) ("Goldshore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/) freut sich, ein Update über die laufende Umweltdatenerfassung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada (das "Goldprojekt Moss"), bereitzustellen. In Vorbereitung auf die Genehmigungsverfahren hat Goldshore die Erfassung wichtiger Umweltdaten durch mehrere laufende Arbeitsprogramme erheblich ausgeweitet, darunter die folgenden:

- Erweiterung des Netzwerks zur Erfassung des Oberflächenwasserflusses und der Wasserqualität in wichtigen Bächen und Seen im gesamten Projektgebiet, das Mitte 2021 begann, um ein umfassendes Verständnis des Zustands des natürlichen Wasserlaufsystems vor dem Bergbau zu gewährleisten. Die Messungen der Bäche werden auf der Grundlage von fast vier Jahren kontinuierlicher Datenerfassung kontinuierlich fortgesetzt, um eine vollständige und umfassende Grundlage für die Exploration, Umweltprüfung, den Bauarbeiten, den Bergbau und die Stilllegung der Mine zu schaffen.

- Beginn der Brunnenbohrungen im geplanten Tagebaugebiet, zusammen mit Packertests und verschachtelten Wasserbrunnenpaaren an den geplanten Infrastrukturstandorten, um einen umfassenden Datensatz zu erstellen, der zur Erstellung eines numerischen Wassermodells des Grundwassersystems verwendet wird. Diese Daten werden Aufschluss über die Anforderungen an das Wassermanagement geben, die im Rahmen einer zukünftigen Machbarkeitsstudie überprüft werden. Dieses Programm wird 2026 abgeschlossen sein.

- Abschluss einer seismischen geophysikalischen Untersuchung über dem geplanten Tagebaugebiet, die zusammen mit den Protokollen der Explorationsbohrungen die Erstellung eines genauen 3D-Modells der glazialen Geschiebebedeckung über der Goldlagerstätte Moss ermöglichen wird. Das Modell wird im zweiten Quartal 2025 geliefert. Weitere seismische Untersuchungen werden über dem geplanten Standort der Bergeentsorgungseinrichtung durchgeführt.

- Erweiterte aquatische und terrestrische biologische Studien, einschließlich Fischerei, Feuchtgebiete, kleine Säugetiere und Wasservögel. Dies ist Teil eines zweijährigen Programms, das bis Ende 2026 abgeschlossen sein und Anfang 2027 in einem Bericht vorgestellt werden soll. Es wird in die Gespräche mit potenziell betroffenen indigenen Gemeinschaften einfließen, unter anderem in Bezug auf Offset-Vereinbarungen für Fischerei und Feuchtgebiete.

- Beginn der umweltbezogenen geochemischen Charakterisierung von Abfällen und mineralisierten Gesteinsarten durch statische und kinetische Testarbeiten. Die ersten Arbeiten werden in den nächsten drei bis vier Quartalen fortgesetzt, um zu verstehen, ob die verschiedenen Gesteinsarten die Fähigkeit haben, Säure zu erzeugen, und wenn ja, welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung bei potenziellen zukünftigen Bergbauarbeiten angewendet werden könnten. Das Unternehmen stellt fest, dass etwa 50.000 Tonnen historisches mineralisiertes Gestein, das in den 1980er Jahren von Explorationsunternehmen vor Ort zurückgelassen wurde, auch nach vierzig Jahren keine Umweltbedenken verursacht haben.

- Beginn der archäologischen Feldstudien der Stufe 2 zusammen mit Mitgliedern potenziell betroffener indigener Gemeinschaften im zweiten und dritten Quartal 2025. Das Unternehmen stellt fest, dass bei der im Jahr 2021 abgeschlossenen Desktop-Studie der Stufe 1 keine bekannten Stätten identifiziert wurden.

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, kommentierte: "Das Unternehmen ist ermutigt durch die wachsende politische und öffentliche Anerkennung der Notwendigkeit regulatorischer Effizienz zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Ressourcenentwicklung. In den jüngsten Debatten auf Provinz- und Bundesebene wurde betont, wie wichtig es ist, die Genehmigungsverfahren für Großprojekte zu straffen, um Doppelarbeit zu reduzieren, bestehende Ineffizienzen zu beseitigen und auf umfassendere wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren. In diesem Zusammenhang wird die laufende Erhebung von Umwelt- und geotechnischen Daten des Unternehmens dazu beitragen, dass es gut positioniert ist, um das Goldprojekt Moss verantwortungsvoll und effizient innerhalb der sich entwickelnden politischen und regulatorischen Landschaft voranzutreiben. Unabhängig von bevorstehenden regulatorischen Änderungen wird Goldshore weiterhin den Beziehungen zu potenziell betroffenen indigenen Gemeinschaften Priorität einräumen, um sicherzustellen, dass das Projekt auf solide und verantwortungsvolle Weise entwickelt wird."

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in erstklassigen Jurisdiktionen einen langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter für Strukturgeologie des größten Goldunternehmens der Welt geleitet und von einer der herausragenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada, das über einen direkten Zugang zum Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 60 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 80.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss niedergebracht. Auf diesem Projekt wurden insgesamt Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 235.000 Meter niedergebracht. Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2024 ("MRE") wurde auf 1,54 Millionen Unzen angedeutete Goldressourcen mit 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen vermutete Goldressourcen bei 1,11 g/t Au erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, ist in der Tiefe und im Streichen weiterhin offen und eine der wenigen verbliebenen großen kanadischen Goldlagerstätten ist, die in diesem Zyklus für die Entwicklung in Frage kommen. Bitte beachten Sie den NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel: "Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada," (Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss, Ontario, Kanada), datiert 20. März 2024 und mit Stichtag 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

President, Chief Executive Officer und Director

Goldshore Resources Inc.

E-Mail: mhenrichsen@goldshoreresources.com

Website: www.goldshoreresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", 'prognostiziert', 'potenziell' und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten 'werden', 'würden', 'können', 'könnten' oder 'sollten'. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Entwicklung des Goldprojekts Moss; der potenziellen Mineralisierung auf dem Goldprojekt Moss auf Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Erweiterung des Goldprojekts Moss; Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse; dass das Ziel Superion das Potenzial hat, die aktuelle Mineralressourcenschätzung innerhalb der obersten 200 Meter ab der Oberfläche durch fortgesetzte Bohrungen erheblich zu erweitern und das Gesamtabraumverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das Potenzial haben, die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte in Zukunft erheblich zu beeinflussen; das Potenzial für ein viel größeres mineralisiertes System und dass es in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen weiterverfolgt wird; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: Ungewissheiten und Schwankungen bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen, die möglicherweise nicht verfügbar sind, wenn sie benötigt werden oder zu akzeptablen Bedingungen; die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse; der schwankende Goldpreis; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfassender staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erteilung oder Nichterteilung staatlicher Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Auflagen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; globale Finanzbedingungen; nicht versicherte Risiken, Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen, Interessenkonflikte, Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, Interventionen von Nichtregierungsorganisationen, Risiken externer Auftragnehmer, die Aktienmärkte haben eine Volatilität erfahren, die oft nicht mit der Leistung von Unternehmen zusammenhängt, und diese Schwankungen können sich unabhängig von der Betriebsleistung negativ auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken, das Ziel Superion trägt möglicherweise nicht zur aktuellen Mineralressource bei, und andere Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen in Bezug auf: der zukünftige Goldpreis; die voraussichtlichen Kosten und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Entwicklungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; die Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Betriebsstoffe und Dienstleistungen; der Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Liegenschaften des Unternehmens; der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; die Betriebs- und Explorationskosten; die Fähigkeit des Unternehmens, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu erhalten; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen; dass das Ziel Superion die aktuelle Mineralressource ergänzen wird; dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Unterbrechungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher nach diesem Datum ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine unangemessene Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79112Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79112&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38150N1078Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19183682-goldshore-erweitert-umweltdatenerfassung-unterstuetzung-genehmigungsverfahrens