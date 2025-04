PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die am Abend anstehende Ankündigung von Importzöllen der Vereinigten Staaten hat Europas Börsen am Mittwoch belastet. Kurz vor der mit großen Unwägbarkeiten behafteten Pressekonferenz von Präsident Donald Trump gingen die Investoren keine Risiken mehr ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,31 Prozent auf 5.303,95 Punkte. Zwischenzeitlich hatte der Index deutlich stärker nachgegeben.

Am Abend wird Trump seine neuen Zollpläne verkünden. "Unsere Einschätzung: Trump dürfte sich zunächst maximalen Verhandlungsspielraum sichern, indem er hohe Zölle als Drohkulisse aufbaut", hieß es in einer Einschätzung von Index Radar. "Entscheidend wird jedoch sein, ob er zugleich Gesprächsbereitschaft signalisiert - oder den globalen Handelskonflikt weiter eskalieren lässt." Entsprechend hoch war die Unsicherheit. "Kein Anleger will dann auf dem falschen Fuß erwischt werden", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Auch außerhalb des Euroraums litten die Kurse unter dem Menetekel eines globalen Handelskonflikts: Der Schweizer SMI verlor belastet von den Pharmariesen Roche und Novartis 0,77 Prozent auf 12.588,31 Zähler. Der Londoner FTSE 100 büßte 0,30 Prozent auf 8.608,48 Punkte ein. Auch hier zählten die Pharmaschwergewichte GSK und Astrazeneca zu den größten Verlierern./bek/he

