XRP unter Druck: Kritische Unterstützungszone bei 2,0 US-Dollar

Der Kryptowährung XRP steht nach einer turbulenten Phase vor einer entscheidenden Weggabelung. Nach einem kurzzeitigen Anstieg über 2,6 US-Dollar im vergangenen Monat folgte ein rascher Kursrückgang, der den Wert wieder an die kritische Unterstützungszone bei rund 2,0 US-Dollar brachte. Diese Zone hat in den letzten Monaten mehrfach gehalten, trotz zunehmender Abwärtskräfte. Seit dem Scheitern an der 2,6-US-Dollar-Marke geht es jedoch steil bergab, und die bärischen Marktkräfte scheinen wieder die Oberhand zu gewinnen. Im letzten Monat verzeichnete XRP bereits einen Verlust von 22 Prozent.

Unterstützungen und mögliche Kursziele

Wesentlich für die weitere Kursentwicklung ist, ob die Zone um 2,0 US-Dollar erneut hält oder doch durchbrochen wird. Ein Durchbruch nach unten könnte XRP zu den nächsten Unterstützungslevels bei 1,77 US-Dollar und 1,53 US-Dollar führen. Im Extremfall wäre sogar ein Absacken auf 1,28 US-Dollar denkbar, was ein mehrmonatiges Tief bedeuten würde.

Trotz der hohen Volatilität zeigt sich XRP bisher widerstandsfähig. Kleine Aufwärtsbewegungen bleiben möglich, sofern genügend Kaufkraft in den Markt zurückkehrt. Der aktuelle Spotpreis pendelt um 2,08 US-Dollar, und der Markt scheint unentschlossen, welche Richtung eingeschlagen wird. Für eine überzeugende Trendwende müssten allerdings zunächst die Widerstände bei 2,64 US-Dollar, später bei 2,99 US-Dollar und 3,4 US-Dollar überwunden werden.

Solaxy: Ein vielversprechender Presale

Während XRP mit Kursschwankungen kämpft, ziehen andere Projekte im Kryptobereich Aufmerksamkeit auf sich. Das Projekt Solaxy sammelt derzeit im Presale Kapital und hat bereits rund 28,7 Millionen US-Dollar eingeworben, um seine neue Blockchain und den nativen Token zu finanzieren.

Solaxy setzt auf ein ausgereiftes Rollup-Verfahren als Layer-2-Lösung für Solana, das Transaktionen außerhalb der Hauptkette bündelt und dadurch Bearbeitungszeiten verkürzt sowie Gebühren senkt. Besonders attraktiv für Investoren: Das Staking ist bereits integriert und bietet derzeit eine jährliche Rendite von 142 Prozent, die sich allerdings dynamisch an die Menge der gestakten Token anpasst. Das Projekt verbindet Skalierbarkeit mit DeFi-Funktionen und Gaming-Optionen, was es für viele zu einem zukunftsträchtigen Investment macht.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.