Bayer steht derzeit aus technischer Sicht an einem entscheidenden Punkt. Nach einer Korrekturphase hat sich der Kurs in Richtung einer wichtigen Unterstützungszone bewegt. Marktbeobachter richten ihren Blick daher verstärkt auf die charttechnische Lage der Aktie, denn die nächsten Handelstage könnten darüber entscheiden, ob sich der Kurs stabilisieren kann oder erneut unter Druck gerät.Wichtige Marke an der 50-Tage-Linie Bereits Ende Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de