München - Siemens übernimmt den Anbieter von Forschungs- und Entwicklungssoftware im Bereich Life Sciences Dotmatics. Der Kaufpreis liege bei 5,1 Milliarden US-Dollar teilten die Münchener am Mittwochabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet. Die Übernahme erhöhe den ansprechbaren Markt für Industriesoftware um 11 Milliarden Dollar, hiess es in der Mitteilung weiter. Verkäufer des in Boston beheimateten Unternehmens ...

