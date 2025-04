Der Bergbaukonzern erweitert sein Portfolio im Lithiumbereich, während die Dual-Listing-Struktur kontrovers diskutiert wird und Umweltaspekte die Projektplanung beeinflussen.

Rio Tinto steht aktuell vor mehreren bedeutsamen Entwicklungen, die seine Marktposition und zukünftigen Aussichten beeinflussen. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Wertzuwachs von über 102% verzeichnen und liegt mit einem Kursabstand von mehr als 112% deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,41 CAD vom 9. April 2024. Obwohl die vergangene Woche einen leichten Rückgang von 1,14% brachte, zeigt der 30-Tage-Trend mit einem Plus von 22,54% weiterhin eine starke Aufwärtsdynamik.

Eine zentrale Diskussion unter Aktionären betrifft Rio Tintos Dual-Listing-Struktur mit separaten Börsennotierungen in London und Sydney. Hedgefonds-Manager James Smith fordert eine umfassende Überprüfung dieser Struktur und argumentiert, dass eine Vereinheitlichung den Aktionärswert steigern könnte. Der Vorstand unter Vorsitz von Dominic Barton widerspricht dieser Ansicht jedoch entschieden. Das Gremium warnt vor erheblichen Steuerkosten zwischen 7 und 15 Milliarden Dollar bei einer Umstrukturierung und befürchtet den Verlust von Steuergutschriften, was besonders australische Aktionäre belasten würde. Der Vorstand hat den Aktionären daher empfohlen, den entsprechenden Antrag abzulehnen.

Strategische Expansion im Lithiumsektor

Rio Tinto verstärkt sein Engagement im strategisch wichtigen Lithiummarkt. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo über die Erschließung der Lithiumlagerstätte Roche Dure, einer der größten Hartgestein-Lithiumressourcen weltweit. Diese noch frühen Verhandlungen unterstreichen Rio Tintos Bestreben, sich zentrale Rohstoffe für den Elektrofahrzeugmarkt zu sichern.

Ein bedeutender Schritt in diese Richtung war die Übernahme von Arcadium Lithium für 6,7 Milliarden Dollar und dessen Integration in Rio Tinto Lithium. Diese Akquisition etabliert Rio Tinto als wichtigen Akteur im Lithiummarkt und steht im Einklang mit dem globalen Trend zu erneuerbaren Energien und Elektromobilität. Mit einem RSI-Wert von 89,3 über 14 Tage deutet sich allerdings eine mögliche Überkauftsituation an, was Anleger vor dem Hintergrund der hohen annualisierten Volatilität von 167,70% im Auge behalten sollten.

Bei Rio Tintos Kupferprojekt Winu in der Großen Sandy-Wüste Westaustraliens führte der Nachweis des vom Aussterben bedrohten Nachtpapageis zu Anpassungen der Entwicklungspläne. Audioüberwachungen Mitte 2024 identifizierten den Ruf des Vogels in einem geplanten Bohrfeldgebiet. Als Reaktion darauf hat Rio Tinto den Projektumfang modifiziert, um den Lebensraum des Papageis nicht zu stören, was das Engagement des Unternehmens für Umweltschutz und kulturelles Erbe demonstriert.

