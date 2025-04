News von Trading-Treff.de Nvidia hat am gestrigen Handelstag mit dem Abschlag von -0,2 % noch einmal Glück gehabt. Die Aktie kam damit auf dem Niveau von rund 101 Euro in das Ziel. Nun wird es für die Nvidia jedoch eng. Die Marke von 100 Euro fällt direkt ins Auge. Wenn die Aktie nun diese Untergrenze durchschlagen sollte, wird der Abwärtstrend mit einiger Wahrscheinlichkeit noch an Tempo gewinnen. Die Notierungen werden aus dieser Sicht heute, am ...

