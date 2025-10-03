Während die KI-Rally vor dem Wochenende etwas an Euphorie einbüßt, hat Nvidia seine strategische Allianz mit Fujitsu vertieft. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details der Zusammenarbeit beider Konzerne und verrät, warum Nvidia-Chef Jensen Huang gleichzeitig stinksauer auf die Vereinigten Arabischen Emirate ist. Die japanische Technologiefirma Fujitsu hat in Kawasaki ihre Absichten klar formuliert: Gemeinsam mit dem US-Chipriesen Nvidia soll eine "Full-Stack-AI-Infrastruktur" entstehen, dank derer Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär