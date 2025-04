ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief und sein Partner Implenia bauen weiter am S-Bahnnetz in München. Die Deutsche Bahn habe einen entsprechenden Auftrag für die zweite Stammstrecke der S-Bahn erteilt, wie Hochtief am Donnerstag mitteilte. Das Volumen des Projekts, das im Wesentlichen die Anbindung des Ostbahnhofs zum Haltepunkt Marienhof umfasse, liege im hohen dreistelligen Euro-Millionenbereich. Beide Unternehmen sind je zur Hälfte an der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Tunnel Ostbahnhof beteiligt.

Für das Vorhaben würden auf einer Strecke von rund drei Kilometern zwei Verkehrstunnel und ein Rettungsstollen gebaut. Hinzu komme der Tiefbahnhof München-Ost sowie eine neue Gleisunterführung. Die Ausführungsarbeiten beginnen den Angaben zufolge im Juni 2025 und sollen bis Mai 2033 abgeschlossen sein.

Beide Partnerunternehmen arbeiten bereits an einem Knotenpunkt der zweiten Stammstrecke in München. Der Bau des zentralen, unterirdischen Haltepunkts Marienhof sei weit fortgeschritten, hieß es./mis/stk