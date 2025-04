DXC Technology Company: DXC ernennt Anders Lange zum Chief Procurement Officer

ASHBURN, Virginia, USA, 3. April 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune 500-Technologiedienstleister, hat Anders Lange mit sofortiger Wirkung zum Chief Procurement Officer ernannt. Lange wird an den Chief Administrative Officer von DXC, James Walker, berichten.

"Anders bringt eine langjährige Erfahrung in globalen Organisationen mit und kann eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen", so Walker. "Sein Know-how in den Bereichen Transformationsmanagement, betriebliche Effizienz, Risikomanagement, Verbesserung der Lieferantenleistung und Kosteneinsparungen wird bei der weiteren Entwicklung unserer Beschaffungsorganisation von unschätzbarem Wert sein."

Mit mehr als 15 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Beschaffung und Supply Chain Management wird Lange die globale Beschaffungsfunktion von DXC leiten und Transformationsinitiativen anführen, einschließlich der Ausweitung der KI-Nutzung zur Rationalisierung von Prozessen und zur Förderung des Wachstums.

Lange war zuletzt als Global Head of Procurement bei Bloomberg für die Bereiche Beschaffung und Lieferantenmanagement zuständig. Zuvor war er in leitenden Positionen im Einkauf bei LEO Pharma, Diageo und Carlsberg Breweries tätig. Er hat außerdem als Gastdozent an der Copenhagen Business School unterrichtet.

Weitere Informationen über das Führungsteam von DXC finden Sie unter https://dxc.com/us/en/about-us/leadership-and-governance.

