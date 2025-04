Die Deutsche Telekom zeigt sich in turbulenten Marktphasen als stabiler Fels in der Brandung. Mit einem Kurs nahe dem Mehrjahreshoch von 35,91 Euro und einem Plus von 16 Prozent seit Jahresbeginn überzeugt der DAX-Titel durch Stärke und Verlässlichkeit. Analysten wie Goldman Sachs (Kursziel 42 Euro, ...