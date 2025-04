Der E-Commerce-Konzern zeigt Interesse am US-Geschäft von TikTok, während NHTSA die Untersuchung zu autonomen Zoox-Fahrzeugen nach Softwareaktualisierung beendet.

Der Technologiegigant Amazon hat mit einem unerwarteten Übernahmeangebot für das US-Geschäft von TikTok für Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Wie bekannt wurde, hat der E-Commerce-Konzern vor dem am Samstag ablaufenden Ultimatum ein offizielles Angebot bei der US-Regierung eingereicht. Amazon gesellt sich damit zu anderen Interessenten wie dem Private-Equity-Unternehmen Blackstone und dem Mobilfunktechnologie-Anbieter AppLovin. Die Nachricht kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die von China-basiertem ByteDance betriebene Video-App, die von mehr als 170 Millionen Amerikanern genutzt wird, ohne Verkauf an einen nicht-chinesischen Käufer vom US-Markt verschwinden könnte.

Parallele Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amazon ?

Gleichzeitig verzeichnet Amazon auch Fortschritte bei seiner selbstfahrenden Autosparte Zoox. Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat kürzlich ihre Untersuchung zu 258 Zoox-Fahrzeugen abgeschlossen, nachdem das Unternehmen eine Softwareaktualisierung durchgeführt hatte. Die Untersuchung war im Mai eingeleitet worden, nachdem zwei Auffahrunfälle mit Motorradfahrern aufgetreten waren, bei denen die autonomen Fahrzeuge unerwartet gebremst hatten. Mit dem Software-Update wurde das Problem behoben, bei dem die Fahrzeuge bei sich nähernden oder schnell heranfahrenden Fahrrädern oder Motorrädern plötzlich bremsten. Die erfolgreiche Lösung des Problems und die Schließung der Untersuchung könnte positive Auswirkungen auf Amazons Ambitionen im Bereich autonomer Fahrzeuge haben, während das Unternehmen gleichzeitig seine Position im hart umkämpften Social-Media- und E-Commerce-Markt durch das TikTok-Angebot zu stärken versucht.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 3. April liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...