In den letzten Wochen hat der Goldpreis um über 1.000 USD korrigiert. Ist das ein Grund zur Besorgnis? Kurz und knapp: nein. Korrekturen nach starken Rallyes sind normal. Derzeit wirkt das Szenario langanhaltender hoher Öl- und Energiepreise als besonderer Belastungsfaktor, Inflation und Zinsen könnten merklich steigen. Doch historisch hohe Goldpreise sichern Minenbetreibern starke Gewinne, wie dies die Platzhirsche Barrick und Newmont in den letzten Quartalen zeigten. Besonders chancenreich erscheint aktuell die kanadische Desert Gold. Die Goldproduktion läuft im Sommer an. Analysten sind extrem bullish und machen für die Anteilsscheine Kursvervielfachungspotenzial aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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