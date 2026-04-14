Der Goldpreis nähert sich zur Stunde wieder dem wichtigen Bereich von 4.800 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte dem Edelmetall die Tür in Richtung 5.000 US-Dollar öffnen. Allerdings erwies sich der Preisbereich zuletzt als harte Nuss. Eine erfolgreicher Ausbruch und damit einhergehend ein frisches Kaufsignal wird nicht leicht und sollte nicht vorausgesetzt werden.Im frühen Dienstagshandel nimmt der Goldpreis wieder die Marke von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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