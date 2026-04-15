Der weltweit größte Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) rückt ins Augenmerk der Anleger, aber leider negativ. Denn ein Erdbeben in Australien sorgt für Unruhe bei einem der weltweit wichtigsten Goldproduzenten. Ausgerechnet eine der größten und profitabelsten Minen von Newmont musste kurzfristig gestoppt werden. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Handelt es sich nur um eine kurze Unterbrechung oder steckt mehr dahinter? Erdbeben nahe Newmont-Mine, Betrieb vorerst gestoppt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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