Das Gold-Geschäft in Westafrika ist maßgeblich durch die Konsolidierung entlang der Senegal-Mali-Scherzone (SMSZ) gekennzeichnet, wobei die Sicherung wirtschaftlich abbaubarer Reserven in einem Umfeld hoher Goldpreise für Produzenten höchste Priorität hat. Laut Prognosen der Berater von PwC trägt dieser Fokus der Bergbauindustrie entscheidend zur wirtschaftlichen Stabilität der gesamten Region bei. Während Branchenführer wie Barrick Mining nach der Beilegung regulatorischer Differenzen die Produktion auf dem Loulo-Gounkoto-Komplex wieder hochfahren und für das Jahr 2026 eine Produktion von bis zu 290.000 Unzen prognostizieren, fokussiert sich B2Gold auf die Optimierung des riesigen Fekola-Komplexes. B2Gold plant für das laufende Jahr eine Gesamtproduktion von bis zu 970.000 Unzen Gold und investiert im großen Stil in regionale Exploration, um die Lebensdauer der afrikanischen Kern-Assets zu verlängern. Diese Investitionen zeigen, dass die Region vielversprechend ist und Länderrisiken aus der Vergangenheit in den Hintergrund gerückt sind. In direkter Nachbarschaft bekannter Minen entwickelt Desert Gold das SMSZ-Projekt, das mit Ressourcen von 1,3 Mio. Unzen Gold eines der größten unerschlossenen Landpakete der Region darstellt. Durch den geplanten Start einer modularen Schwerkraftanlage im kommenden Sommer bereitet das Unternehmen den Übergang zum Junior-Produzenten vor. Für Investoren bietet Desert Gold aus diesem Grund eine hochinteressante Perspektive: In einer Phase, in der die großen Player wieder investieren, könnte Desert selbst durchstarten oder zum Übernahmeziel werden. Von dieser Dynamik dürften Anleger, die sich rechtzeitig positionieren, profitieren.

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