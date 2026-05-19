Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu und verlagern sich zunehmend auch auf symbolträchtige Machtzentren. Am Wochenende drangen ukrainische Drohnen erstmals bis in den Großraum Moskau vor - ein Ereignis mit erheblicher psychologischer Signalwirkung für Politik, Militärstrategen und Kapitalmärkte. Während Aktien, Kryptowährungen und Anleihen in solchen Phasen häufig mit abrupten Ausschlägen reagieren, präsentiert sich Gold bemerkenswert stabil. Genau diese vergleichsweise geringe Volatilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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