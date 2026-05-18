Ohne die Kontrolle über hochgradige Vorkommen laufen Minen auf Dauer nicht stabil - das gilt selbst im vielversprechenden westafrikanischen Goldgürtel. Während sich viele Marktteilnehmer von kurzfristigen geopolitischen Schlagzeilen ablenken lassen und Länder wie Mali eher kritisch sehen, fokussieren sich erfahrene Akteure auf Geologie und Gehalte als die entscheidenden Faktoren. Im aktuellen Marktumfeld verschiebt sich die Dynamik weg von spekulativen Projekten und hin zu fortgeschrittenen Liegenschaften, die großes Potenzial für eine spätere Produktion bieten. Westafrika steht als weltweit führende Wachstumsregion im Zentrum dieser Entwicklung, wobei insbesondere die Senegal-Mali-Shear-Zone (SMSZ) mit ihrer Geologie punktet. Wir beleuchten drei spannende Unternehmen und gehen insbesondere auf einen vielversprechenden Goldsucher ein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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