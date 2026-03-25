Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel. Der Leitindex Dow Jones legte um 0,66 Prozent auf 46.429 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,54 Prozent auf 6.591 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,67 Prozent auf 24.162 Punkte.Für Rückenwind sorgten vor allem Berichte über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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