NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie positiv, dass Pharma-Produkte von den umfassenden US-Zöllen ausgenommen seien. Das sei positiv für die Stimmung, nachdem zuletzt Befürchtungen hinsichtlich der Folgen möglicher Einfuhrabgaben auf der Laune der Investoren gelastet hätten. Die Folgen für Nicht-Pharma-Produkte der Unternehmen sollten derweil handhabbar sein./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 07:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 07:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578