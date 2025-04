DJ Stellantis schließt Werk im kanadischen Windsor für 2 Wochen - Zeitung

DOW JONES--Der Autokonzern Stellantis will sein Montagewerk im kanadischen Windsor als Folge der weitreichenden US-Zollpläne laut einem Zeitungsbericht für zwei Wochen schließen. Wie die Zeitung Toronto Star berichtet, hat der Jeep- und Dodge-Hersteller seine örtliche Gewerkschaft darüber informiert, dass das Werk ab dem 7. April geschlossen werden soll und dass "in den kommenden Wochen weitere Änderungen des Zeitplans zu erwarten sind".

In einem Memo an die Gewerkschaftsmitglieder habe der Präsident der Gewerkschaft Unifor Local 444, James Stewart, erklärt, er sei nach der Ankündigung der Zölle über die anstehende Schließung informiert worden, heißt es in dem Bericht weiter. Die Zölle seien der "Hauptgrund für die endgültige Entscheidung" gewesen.

Stellantis reagierte nicht auf die Anfrage der Zeitung nach einer Stellungnahme.

April 03, 2025 09:10 ET (13:10 GMT)

