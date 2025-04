Markteinführung zusammen mit der neuen Hardware im Einklang mit Capcoms Multiplattform-Strategie

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess für Nintendo SwitchTM 2, die neueste Hardware von Nintendo Co., Ltd., am 5. Juni zusammen mit Street Fighter 6 veröffentlicht werden.

Street Fighter 6 steht für eine neue Generation von Kampfspielen, die von einer Vielzahl von Spielern gespielt werden können. Die Eingabemöglichkeiten für Controller sind sowohl auf Anfänger als auch auf erfahrene Spieler zugeschnitten und die verbesserten Einstellungen für die Audiozugänglichkeit ergänzen das Spielerlebnis. Offizielle E-Sport-Turnierinitiativen wie die Capcom Pro Tour und die Street Fighter League haben dem Titel ebenfalls große Aufmerksamkeit beschert, und die Serie hat kumulierte Verkaufszahlen von über 56 Millionen Einheiten überschritten.*1 Es gibt spezielle Modi und Funktionen für die Nintendo Switch 2, wie z. B. einen neuen Modus, der die Gyro-Funktionalität der Joy-Con nutzt, sowie einen lokalen Kampfmodus, der es Spielern ermöglicht, jederzeit, überall und mit jedem spannende Matches zu genießen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ein einzigartiges, japanisch inspiriertes Einzelspieler-Kagura*2-Action-Strategiespiel. Das Spiel findet auf einem Berg statt, der von Verunreinigungen bedeckt ist, und die Spieler übernehmen die Rolle des Protagonisten Soh. Tagsüber reinigen die Spieler die Dörfer und bereiten sich auf den Sonnenuntergang vor. Nachts schützen die Spieler die Jungfrau vor den Horden der Seethe. Der Titel wurde für zahlreiche Spielepreise nominiert und erhielt von nationalen und internationalen Medien und Fans viel Lob für seine Originalität und hohe Qualität. Diese Version unterstützt die Steuerung per Maus, sodass die Spieler eine intuitivere Steuerung genießen können, und fügt den zusätzlichen Inhalt "Otherworldly Venture" hinzu, bei dem die Spieler die Action und Strategie aus einer neuen Perspektive erleben können.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

*1 Stand: 31. Dezember 2024

*2 Der Begriff Kagura bezieht sich auf einen rituellen Zeremonialtanz, der in der japanischen Tradition aufgeführt wird.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Wireless-Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

