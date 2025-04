Die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) wächst weltweit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine der zukunftsträchtigsten Branchen zu investieren. Im Jahr 2024 haben die USA die Spitzenposition als weltweit größter LNG-Exporteur übernommen. Dieser Wandel wird nicht nur durch geopolitische Spannungen, sondern auch durch extreme Wintermonate und die damit verbundenen Engpässe in den US-Erdgasreserven begünstigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...