Die größten Börsenkonzerne in Deutschland haben im vergangenen Jahr an ihre Aktionäre weiter Dividenden auf Rekordniveau ausgeschüttet. Wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ermittelt hat, flossen von den 40 im deutschen Leitindex DAX vertretenen Unternehmen 2024 insgesamt 54 Milliarden Euro an Dividenden.Obwohl die Gewinne im vergangenen Jahr in Suppe um ein Fünftel schrumpften, flossen weiter hohe Dividendenzahlungen an die Aktionäre. In der Summe waren es nur 0,2 Prozent weniger ...

