Zug - Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site kauft den Hauptsitz des Prüf- und Inspektionskonzerns SGS in Genf. Das Gebäude soll nun umgebaut und neu vermietet werden. SGS hatte unlängst die Hauptsitzverlegung von Genf nach Baar im Kanton Zug beschlossen und hat die Immobilie daher veräussert, teilte SPS am Freitag mit. In Baar werde SGS als alleiniger Mieter ab April 2025 in ein Gebäude von SPS einziehen. Der endgültige Auszug aus der Büroliegenschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...