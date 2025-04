Die Volatilität an der Wall Street schießt in die Höhe. Die Anleger beantworteten die Zollpolitik von Donald Trump mit scharfen Verkäufen. Puma kantet Freundt. Der Vorstandsvorsitzende wird sehr kurzfristig entlassen, was auf einen enttäuschenden Abschluss für das 1. Quartal hindeutet. Sodexo schwächelt. Der französische Lebensmittelkonzern und Caterer reduzierte die Jahresprognose nach einem schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...