DJ Santander bestätigt Prognose nach Wachstum zum Jahresauftakt

Von Elena Vardon

DOW JONES--Santander rechnet für das erste Quartal mit Wachstum und hat seine Jahresprognose bestätigt. In den ersten drei Monaten des Jahres dürfte eine Eigenkapitalrendite von rund 15,7 Prozent erzielt worden sein, heißt es in einer der Hauptversammlung am Freitag veröffentlichten Erklärung der spanischen Großbank. Santander sei damit auf dem besten Weg, ihr Jahresziel von 16,5 Prozent Eigenkapitalrendite zu erreichen. 2024 waren 15,5 Prozent Rendite erzielt worden, wie ein Sprecher sagte.

Die Kernkapitalquote Tier 1, ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke der Bank, dürfte nach dem Jahresauftakt bei 12,9 Prozent liegen und damit nur geringfügig unter der für das Jahr angestrebten Quote von 13 Prozent, hieß es den Angaben zufolge weiter.

"Wir haben den positiven Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, indem wir unsere Kundenzahl erhöht haben", sagte CEO Ana Botin. Man erwarte die Erträge konstant und die Kosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig.

Santander strebt für das Jahr 2025 einen Umsatz von rund 62 Milliarden Euro bei sinkenden Kosten und stabilen Risikokosten an.

Die Märkte, in denen die Bank tätig sei, blieben widerstandsfähig, sagte Botin und bezog sich dabei auf die in dieser Woche angekündigten US-Zölle und die eskalierenden Handelsspannungen. Die Beschäftigungsdaten seien sehr gut, sagte sie. Dies sei wesentlich für die Qualität der Vermögenswerte.

