NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 US-Dollar belassen. Über den direkten Einfluss der US-Zölle sorge er sich weniger, da die meisten Chemieunternehmen lokale Märkte weitgehend mit lokaler Produktion versorgten, schrieb Analyst Peter Clark in einer ersten Reaktion. Grund zur Sorge böten aber Zweitrundeneffekte wie die negativen Folgen für die Weltwirtschaft, die zu einem Nachfragerückgang in der Chemiebranche führen dürften./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 13:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 13:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE000S9YS762