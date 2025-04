HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Drägerwerk von 86 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Medizintechnikanbieters wirke trotz des Höhenflugs in diesem Jahr noch günstig, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Belastung durch die US-Zölle sei überschaubar./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:21 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:21 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005550636