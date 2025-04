Mit den Aktienkursen der beiden Energieriesen Shell und Petrobras geht es auch im heutigen Handel wieder deutlich bergab. Denn die Stimmung an den Märkten bleibt angesichts von Trumps Zollplänen sehr schlecht. So präsentieren sich am heutigen Freitag die Ölpreise weiterhin in einer schwachen Verfassung und setzen ihren Abwärtstrend fort.Ein Barrel Brent-Öl verbilligt sich aktuell um weitere sieben Prozent auf 68,20 US-Dollar. Bei WTI wurde ein Rückgang von fast acht Prozent auf 61,60 Dollar verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...