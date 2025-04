Die Commerzbank-Aktie ist am Freitag der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von -7%. Dadurch gibt es nun ein recht eindeutiges Signal für Aktionäre. Sollte man jetzt kaufen oder verkaufen? Abverkauf durch Zölle Am Freitag setzt sich an der Börse der Abverkauf wegen des sich anbahnenden Handelskriegs zwischen den USA und dem Rest der Welt fort. Die größten Verlierer aus Deutschland sind in diesem Kontext die Aktien von Banken. Letztere waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...