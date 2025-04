© Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Strategiewechsel oder kluger Schachzug? Energieriese Shell trennt sich von seinem Anteil an Colonial Enterprises - die Börse reagiert skeptisch.Der britische Energieriese Shell trennt sich von einem strategischen Anteil an der US-Pipeline Colonial Enterprises. Der Deal mit Brookfield Infrastructure Partners bringt dem Unternehmen 1,45 Milliarden US-Dollar ein. Shell wird seinen 16,125-prozentigen Anteil an Colonial Enterprises an Brookfield Infrastructure Partners veräußern. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Behörden. Das Unternehmen setzt damit seinen Kurs der Portfolio-Optimierung konsequent fort. Shell …