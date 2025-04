wO Börsenlounge: Intel | Goldminenaktien | Redcare - China macht Zollchaos perfekt!

Peking wird ab dem 10. April einen Zoll von 34 % auf alle Importe aus den USA erheben. Zudem gibt es sofort Ausfuhrkontrollen für mehrere Seltene Erden in die USA und 11 US-Konzerne landeten auf einer schwarzen Liste. Intel: Nächster Schrittt Richtung erfolgreiche Zukunft Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) haben sich laut einem Bericht von "The Information" vorläufig auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens geeinigt. Das Unternehmen soll Chipproduktionsanlagen von Intel betreiben, wobei TSMC einen 20-prozentigen Anteil an der neuen Firma übernehmen würde. Die Details über den Rest der Unternehmensanteile waren zunächst unklar. Die Verhandlungen wurden unter der …

