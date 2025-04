Gestern noch präsentierten sich die Aktien der deutschen Versicherungsriesen relativ resistent gegenüber dem allgemeinen Abverkauf an den Märkten. Heute macht die Korrektur aber auch vor Allianz, Munich Re und Co. nicht halt. Noch härter trifft es den prominentesten Vertreter aus der zweiten Börsenreihe: Talanx.Der Ausverkauf im DAX macht heute auch nicht vor den Versicherungsriesen halt. Beim Branchenprimus Allianz steht am Nachmittag ein Minus von über fünf Prozent auf der Kurstafel. Bei Munich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...