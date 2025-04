Der international führende Anbieter für KI-gesteuerte Robotik im Food-Service-Sektor, Circus SE (XETRA: CA1), hat mit der CA-1 Series 4 seine bisher fortschrittlichste Robotergeneration offiziell in die Produktion geschickt. Ab Sommer 2025 wird die neue Generation an erste Kunden ausgeliefert. Damit beginnt für Circus eine neue Phase der Skalierung - technologisch wie international. CEO Nikolas Bullwinkel spricht von einem "Marktstandard für die autonome Produktion von Gerichten" - mit massiven Fortschritten in Leistung, Intelligenz und industrieller Skalierbarkeit. Höchste Präzision und Leistung: ...

