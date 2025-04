Das Pharmaunternehmen verbucht starke Quartalszahlen mit 66,83 Millionen Dollar Umsatz, während die Aktie dennoch einen Abwärtstrend von 5,75% fortsetzt.

Der Aktienkurs von Harrow Health ist am Freitag um 5,75 Prozent auf 22,77 Euro gefallen. Diese negative Entwicklung setzt den Abwärtstrend der letzten Wochen fort, bei dem die Aktie innerhalb der letzten 30 Tage mehr als 13 Prozent an Wert eingebüßt hat. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursverlust sogar 37,72 Prozent, was in deutlichem Kontrast zur beachtlichen Jahresperformance von plus 73,16 Prozent steht.

Anfang der Woche verzeichnete Harrow Health bereits einen Rückgang von etwa 7,7 Prozent, wobei das Handelsvolumen im Vergleich zum Durchschnitt um 69 Prozent zurückging. Als Reaktion auf die jüngste Entwicklung hat die Investmentfirma B. Riley ihr Kursziel für Harrow Health von 69,00 auf 65,00 Dollar gesenkt, behält jedoch die Kaufempfehlung bei. B. Riley verwies auf das Potenzial für mehrjähriges Volumenwachstum in allen Produktlinien des Unternehmens, räumte jedoch eine gewisse Schwankungsanfälligkeit in der vierteljährlichen Geschäftsentwicklung ein.

Dividenden und strategische Initiativen

Am 2. April kündigte Harrow Health Dividendenzahlungen für seine vorrangigen Schuldverschreibungen an. Für HROWL wurde eine Dividende von 0,5391 Dollar pro Aktie festgelegt, die am 30. April an die am 15. April eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Für HROWM wurde eine Dividende von 0,7422 Dollar pro Aktie mit denselben Auszahlungsterminen angekündigt.

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen zur Stärkung seiner Marktposition. So wird das Produkt TRIESENCE® ab dem 1. April von einem dreijährigen Übergangsstatus profitieren, der eine separate Erstattung außerhalb chirurgischer Pauschalen ermöglicht. Diese Maßnahme könnte die Marktdurchdringung des Produkts erheblich verbessern und die Umsatzentwicklung positiv beeinflussen.

In den jüngst veröffentlichten Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 übertraf Harrow Health die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 66,83 Millionen Dollar, was über der Prognose von 66,01 Millionen Dollar lag. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,25 Dollar und übertraf damit deutlich die Konsensschätzung von 0,11 Dollar. Diese positiven Ergebnisse haben sich jedoch bislang nicht stabilisierend auf den Aktienkurs ausgewirkt, was die aktuelle Diskrepanz zwischen operativer Performance und Marktbewertung unterstreicht.

