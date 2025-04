DJ Sartorius übernimmt Mikrogewebegeschäft Mattek von Bico AB

DOW JONES--Sartorius kauft die Mattek Corp, einschließlich der Visikol Inc, von der Bico AB und zahlt dafür 80 Millionen US-Dollar. Mattek ist ein Entwickler und Hersteller von 3D-Mikrogewebemodellen und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter. Wie Sartorius am Freitagabend mitteilte, soll das Geschäft in die Sparte Lab Products & Services (LPS) integriert werden. 2024 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von mehr als 20 Millionen US-Dollar bei einer Ertragsmarge auf dem Niveau der LPS-Sparte.

April 04, 2025 12:37 ET (16:37 GMT)

