News von Trading-Treff.de Die ThyssenKrupp ist am Freitag regelrecht in sich zusammengebrochen. Die Aktie verlor am Ende 15,47 % und hat damit einen massiven Crash hinter sich gebracht. Dieses Ergebnis ist eines der schlimmsten Rückschlagsphänomene dieser Aktie für alle Zeiten, bezogen auf einen Handelstag. ThyssenKrupp hat wohl ohne jeden Zweifel darunter gelitten, dass und wie stark die Idee von einer Handelskrise zwischen den USA, der EU und China ...

