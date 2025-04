Der Softwareanbieter Mensch und Maschine erweitert durch den 15-Millionen-Euro-Zukauf sein Angebot für die Fertigungsindustrie und erwartet bedeutende Synergieeffekte.

Mensch Und Maschine Software (MuM) hat die vollständige Übernahme des CAD-Softwarespezialisten TechSolutions GmbH zum 1. April 2025 erfolgreich abgeschlossen. Der Aktienkurs des Unternehmens steht aktuell bei 48,85 Euro und verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 2,10 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier 8,35 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Akquisition, die bereits im Januar angekündigt wurde, umfasst ein Volumen von 15 Millionen Euro und wird vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. TechSolutions ist auf spezialisierte CAD-Anwendungen für die Fertigungsindustrie fokussiert und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 12 Millionen Euro. Durch die Integration des Unternehmens erwartet MuM signifikante Synergien im Bereich der Produktentwicklung und beim Zugang zu neuen Kundengruppen im industriellen Sektor.

Der Vorstandsvorsitzende von MuM erklärte, dass die Übernahme einen wichtigen Baustein in der langfristigen Wachstumsstrategie darstellt und die Position des Unternehmens im wachsenden Markt für digitale Fertigungslösungen stärkt. Die 45 Mitarbeiter von TechSolutions werden vollständig in die bestehende Struktur integriert, wobei das Management für mindestens drei Jahre an Bord bleibt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Finanzielle Auswirkungen und Synergieeffekte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mensch Und Maschine Software ?

Mit der Übernahme erweitert MuM sein Portfolio im Bereich der industriellen Fertigungssoftware erheblich. Die Technologien von TechSolutions ergänzen die bestehenden MuM-Lösungen und ermöglichen eine stärkere Marktdurchdringung in der Fertigungsindustrie. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet MuM mit einem zusätzlichen Umsatzbeitrag von etwa 9 Millionen Euro durch das übernommene Unternehmen und erwartet einen positiven EBIT-Beitrag ab dem zweiten Halbjahr 2025.

Analysten bewerten die Integration von TechSolutions überwiegend positiv, weisen jedoch auf die kurzfristigen Belastungen durch einmalige Integrationskosten hin. Dies könnte auch einer der Faktoren sein, die zum aktuellen Kursrückgang beigetragen haben. Mit einem Abstand von 18,58 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 60,00 Euro hat die Aktie noch deutliches Aufwärtspotenzial, sofern die erwarteten Synergien realisiert werden können.

Strategische Ausrichtung und Zukunftsperspektiven

Die Akquisition steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von MuM, das Produktportfolio durch gezielte Übernahmen zu erweitern und technologisches Know-how zu sichern. Mit der Integration von TechSolutions verstärkt das Unternehmen seine Position im Wachstumsmarkt der industriellen Digitalisierung. Besonders die Expertise im Bereich der Automatisierung von Produktionsprozessen durch digitale Zwillinge stellt einen wertvollen Zugewinn dar.

Der erhöhte Volatilitätsindex von knapp 29 Prozent auf 30-Tage-Basis zeigt, dass Anleger die Entwicklungen bei MuM derzeit mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgen. Nach Angaben des Unternehmens sollen bereits im dritten Quartal 2025 erste gemeinsame Produktentwicklungen auf den Markt kommen. Für die zweite Jahreshälfte hat das Management Investorenkonferenzen angekündigt, bei denen die mittelfristigen Auswirkungen der Übernahme genauer erläutert werden sollen.

Anzeige

Mensch Und Maschine Software-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mensch Und Maschine Software-Analyse vom 5. April liefert die Antwort:

Die neusten Mensch Und Maschine Software-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mensch Und Maschine Software-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mensch Und Maschine Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...