News von Trading-Treff.de Die Commerzbank hat auch am Freitag eine massiven Kursverlust in nehmen müssen. Die Aktie rauschte um 5,4 % nach unten, soweit die Börse Xetra als Referenz gilt. An der Börse in München ging es am Ende des Tages sogar um -6,3 % nach unten. Die Aktie hat damit auch die Marke von 20 € ins Visier genommen, die Unterstützungen könnten bald nach unten durchschlagen werden. Die Aktie hat einen Kurs in Höhe von 20,09 € erreicht. ...

