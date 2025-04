Der Pharmahersteller verzeichnet nach Qualitätsmängeln im indischen Werk erhebliche Kurseinbrüche und rechnet mit Umsatzeinbußen von 500 Millionen US-Dollar.

Viatris steht aktuell vor erheblichen rechtlichen und finanziellen Herausforderungen nach regulatorischen Problemen in seiner Produktionsstätte im indischen Indore. Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens fiel am Freitag um 5,79 Prozent auf 6,97 Euro und erreichte damit sein 52-Wochen-Tief. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 42,46 Prozent an Wert verloren.

Im Dezember 2024 hatte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA eine Warnung und einen Importalarm für die Produktionsanlage in Indore ausgesprochen. Die Behörde stellte Verstöße gegen die geltenden Gute Herstellungspraxis (GMP)-Standards fest. Diese behördliche Maßnahme betrifft insgesamt elf Produkte, darunter die wichtigen Medikamente Lenalidomid und Everolimus. Viatris rechnet infolgedessen mit einer Umsatzeinbuße von 500 Millionen US-Dollar und einer Reduzierung des bereinigten EBITDA um 385 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025.

Klagewelle von Aktionären

Die Entwicklungen haben zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten geführt. Anwaltskanzleien wie The Rosen Law Firm und Hagens Berman Sobol Shapiro LLP haben Untersuchungen wegen möglicher Wertpapiergesetzverstöße eingeleitet. Sie werfen dem Unternehmen vor, die Erkenntnisse der FDA möglicherweise verspätet offengelegt und damit Investoren in die Irre geführt zu haben. Die Kanzleien fordern Anleger, die Verluste erlitten haben, zur Teilnahme an Sammelklagen auf.

Die angespannte Lage spiegelt sich auch in der technischen Bewertung der Aktie wider. Mit einem aktuellen Kurs, der 34,21 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt und mehr als 26 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt die Viatris-Aktie einen deutlich negativen Trend. Das Unternehmen plant, seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 am 8. Mai vorzulegen. Die Unternehmensführung wird in einem Webcast die Ergebnisse diskutieren und möglicherweise Strategien zur Bewältigung der regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen vorstellen.

