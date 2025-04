Deutsche Rohstoff AG Gründer Dr. Gutschlag über Highflyer Almonty Industries Inc. im Interview mit Lyndsay Malchuk

Anzeige / Werbung

Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen wie Wolfram (Tungsten) sorgt weltweit für Nervosität - besonders in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen.

Doch ein deutsches Unternehmen hat schon vor Jahren auf das richtige Pferd gesetzt: die Deutsche Rohstoff AG. In einem exklusiven Interview mit Stockhouse-Moderatorin Lyndsay Malchuk erklärt Firmengründer Dr. Thomas Gutschlag, warum die Beteiligung an Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) nicht nur wirtschaftlich vielversprechend, sondern auch geopolitisch höchst relevant ist.



Ein Rohstoff mit Sprengkraft - strategisch, wirtschaftlich, militärisch

Dr. Thomas Gutschlag, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Rohstoff AG, verfolgt seit über 20 Jahren ein klares Ziel: zukunftsweisende Chancen im Rohstoffsektor frühzeitig erkennen - und beherzt nutzen. Was bei Schieferöl in den USA bereits eindrucksvoll gelang, setzt sich nun im Bereich der kritischen Metalle fort. Und dabei steht ein Element im Zentrum: Wolfram, auf Englisch "Tungsten".

"Tungsten wurde von Investoren jahrelang übersehen - und wir haben mit Almonty die beste Firma gefunden", so Gutschlag. Doch das dürfte sich nun drastisch ändern. Der Grund: Wolfram ist unverzichtbar für hochfeste Stähle, die Rüstungsindustrie, Raumfahrttechnik und zahlreiche Hightech-Anwendungen - und China kontrolliert derzeit über 80?% der weltweiten Förderung. Die westliche Welt beginnt nun, sich strategisch davon zu lösen.

Mit ihrer Beteiligung an Almonty Industries sichert sich die Deutsche Rohstoff AG einen zentralen Baustein für diese Unabhängigkeit. Das kanadische Unternehmen betreibt nicht nur Minen in Spanien und Portugal, sondern entwickelt auch eines der bedeutendsten Projekte außerhalb Chinas: das Sangdong-Projekt in Südkorea.



Sangdong: Ein schlafender Riese wird wach

"Ich war schon zweimal vor Ort - zuletzt im November 2024 - und es ist beeindruckend", berichtet Gutschlag über das Großprojekt in Südkorea. Die unterirdische Mine ist einsatzbereit, das Aufbereitungswerk im Bau und das Umfeld zeigt sich äußerst unterstützend. Auch strategisch ist der Standort ideal: Nähe zu Industrieländern, starke Infrastruktur, politische Stabilität.

Besonders bemerkenswert: Sangdong könnte für Jahre die einzige neue Wolfram-Quelle außerhalb Chinas sein. Schon jetzt liegen große Mengen Erz bereit, die direkt verarbeitet werden können. Und das ist erst der Anfang: Neben der Wolfram-Lagerstätte liegt zusätzlich ein beachtliches Molybdän-Vorkommen - ein weiteres strategisches Metall mit enormem Zukunftspotenzial.



Almonty goes America - mit Rückenwind vom Pentagon

Ein weiterer kluger Schachzug: Almonty Industries plant den Umzug seines Firmensitzes in die USA und arbeitet mit American Defense International zusammen. Unterstützt wird das durch die Berufung von US-General Perna in den Verwaltungsrat.

Dr. Gutschlag bewertet diesen Schritt als logischen und strategischen Meilenstein: "Die USA sind der größte Kapitalmarkt der Welt und der neue Dreh- und Angelpunkt für kritische Rohstoffe. Wer hier präsent ist, sitzt am Tisch der Entscheidungsträger." Ein klarer Vorteil in Zeiten, in denen Lieferketten neu gedacht und Abhängigkeiten abgebaut werden müssen.



Fazit: Die goldene Zeit für Wolfram-Investments hat begonnen

Die Deutsche Rohstoff AG und Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) positionieren sich als Schlüsselspieler für die Rohstoffsouveränität des Westens - mit einem Projektportfolio, das in geopolitisch unsicheren Zeiten stark an Wert gewinnen dürfte. Für Investoren, die sich frühzeitig in strategischen Zukunftsthemen engagieren wollen, ergibt sich hier eine seltene Gelegenheit.

"Einmal im Leben hat man die Chance, bei so einem Projekt dabei zu sein", bringt es Dr. Gutschlag auf den Punkt. Wer ihm folgt, könnte Teil einer echten Erfolgsgeschichte werden - wirtschaftlich wie geopolitisch.

Das vollständige Interview von Stockhouse-Moderatorin Lyndsay Malchuk und Dr. Thomas Gutschlag finden Sie hier:

