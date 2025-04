EQS-Media / 07.04.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 7. April 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass wir den Beurteilungsbericht der Europäischen Kommission zu den strategischen Projekten im Rahmen des Critical Raw Materials Act (CRMA) erhalten haben. Der Hauptgrund, warum der Hautalampi-Mine nicht der Status eines strategischen Projekts nichts zuerkannt wurde, hängt mit der Verordnung (EU) 2024/1252 und insbesondere mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zusammen. In derselben Dokumentation fordert uns die Europäische Kommission auf, einen neuen Antrag auf Einstufung von Hautalampi als strategisches Projekt zu stellen. Der Bewertungsbericht beleuchtet vor allem einen Aspekt, warum dem Unternehmen der Status eines strategischen Projekts nicht zuerkannt wurde. Dieser bezieht sich auf Artikel 6(1) der Verordnung (EU) 2024/1252 und konkreter auf die Referenzdokumentation der UVP. Die UVP ist der Hauptbestandteil des Antrags auf eine Umweltgenehmigung (EPA), den das Unternehmen im April 2024 eingereicht hat. Wir arbeiten während des gesamten EPA-Verfahrens mit den verschiedenen Finnische Behörden auf lokaler und bundesstaatlicher Ebene zusammen. "Wir sind dankbar für den detaillierten und konstruktiven Bewertungsbericht der GD Grow zu unserem CRMA-Antrag. Da der Hauptgrund für die Ablehnung unseres Antrags ein Aspekt war, an dem wir bereits seit längerem arbeiten, fiel uns die Entscheidung zur erneuten Antragstellung leichter. Unserer Ansicht nach werden diese potenziellen Probleme derzeit gelöst, und wir sind bereit, einen erneuten Antrag zu stellen, sobald die Europäische Kommission eine neue Ausschreibung veröffentlicht.Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage benötigt Europa dringend mehr strategische Projekte, um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu sichern", sagte Roberto García-Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Der EPA-Nachtrag wird in den kommenden Monaten vorgelegt und soll laut Angaben des Unternehmens die im Bewertungsbericht des Europäischen Rates für kritische Rohstoffe bei der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (GD GROW) angesprochenen Probleme lösen, die sich auf die Empfehlungen in der begründeten Schlussfolgerung der Umweltverträglichkeitsprüfung bezogen. "Bei FinnCobalt setzen wir uns dafür ein, das Hautalmapi-Projekt in voller Übereinstimmung mit den Finnische- und EU-Umweltvorschriften sowie den höchsten ESG-Standards zu entwickeln und Nachhaltigkeit durch kontinuierliches Monitoring, Umweltverträglichkeitsprüfung und verantwortungsvolles Ressourcenmanagement zu gewährleisten. Wir nehmen die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geäußerten Bedenken zur Kenntnis und arbeiten bereits aktiv daran, diese durch strenge technische Prüfungen und eine verbesserte Umweltplanung zu berücksichtigen", so Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt Oy. Im der oben genannten Bericht fordert die GD Grow das Unternehmen außerdem dazu auf, sich zu einem späteren Stichtag für Ausschreibungen strategischer Projekte im Rahmen des CRMA erneut zu bewerben. Wir kommen zu dem Schluss, dass die fraglichen Kriterien erfüllt sind bzw. erfüllt werden können. Daher wird Eurobattery Minerals über unsere Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy den Status eines strategischen Projekts erneut beantragen, sobald die Europäische Kommission einen neuen Stichtag für Ausschreibungen bekannt gibt. Das Unternehmen wird die Beteiligten darüber in einer weiteren Pressemitteilung informieren. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



