News von Trading-Treff.de Die ThyssenKrupp steht nach einer schon sehr schlechten Performance am Freitag vor massivem Druck. Am Montag legten die Börsen in diesem Fall mit weiteren -15,4 % los. Das ist nichts anders als ein Desaster. Die Notierungen sind auf weniger als 6,70 Euro gefallen. Es sieht so aus, als sei der Aufwärtstrend mächtig in Gefahr. Dies ist ein spektakulärer Ausverkauf. Relativ betrachtet macht dies einen Abschlag von mehr als ...

