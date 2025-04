Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



07.04.2025 / 10:18 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.04.2025

Kursziel: 1,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann; Kai Kindermann

Roadshow-Feedback: Positive Entwicklung setzt sich fort

Wir waren am Montag mit CEO Thies Rixen und dem Head of IR/M&A Arne Thull auf Roadshow und trafen auf hohes Investoreninteresse. Dabei hat sich unsere positive Sicht auf den Investment Case sowie die hohe Visibilität kurzfristiger Catalysts bestätigt, die u.E. im Kurs nicht ausreichend widergespiegelt werden. Nach einem hohen EBITDA-Wachstum von 84,2% yoy auf 10,5 Mio. EUR in 2024 ist auch 2025 mit einer deutlichen Steigerung (MONe: +35,2% auf 14,2 Mio. EUR) zu rechnen, was u.a. auf folgenden Faktoren basiert:



* Vermarktung vorhandener Rechenkapazitäten: Aus der Vermietung aktuell bereits vorhandener, nicht genutzter Kapazitäten im eigenen Rechenzentrum (1.000m²) in Hamburg dürften sich Umsätze von rund 4,0-5,0 Mio. EUR mit attraktivem zweistelligen Margenprofil ergeben. Darüber hinaus besteht die Option, eine ebenso große Fläche zu ertüchtigen und nach Anfangsinvestitionen im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich zu vermarkten. Die Investitionsentscheidung soll in Abhängigkeit von der unterjährigen Nachfrage-Entwicklung bis zum Jahresende getroffen werden.

* KI-Services in der Private Cloud: Neben dem reinen Rechnungszentrumsgeschäft ist in Q2 der Launch von KI-Services geplant. Das Angebot richtet sich u.a. an Kunden, die beispielsweise aus regulatorischen Gründen nicht auf Hyperscaler zurückgreifen können. Die Nachfrage nach einer

nicht-amerikanischen Alternative dürfte von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen profitieren.



* Verbesserung der Consultant-Auslastung & Erhöhung Near-/Offshore-Anteil: Nachdem der Near-/Offshore-Anteil in Q4/24 bei 14% lag, scheint das Ziel von 20% bis Ende 2025 realistisch, was eine Steigerung der EBITDA-Marge von 1,2PP impliziert. Auch die aktuelle Auslastungsquote der Consultants von ca. 75% bietet weiteres Potenzial zum definierten Zielkorridor von 80% - 90%. Da hierbei keine Mehrkosten anfallen, weisen zusätzliche Erlöse eine Grenz-EBT-Marge von 100% auf.



Aktienrückkäufe und Dividende 2026/2027 u.E. visibel - M&A mit Augenmaß: Die vorhandene Nettoliquidität von 39,1 Mio. EUR dürfte 2025 durch die zu erhaltende Steuerzahlung i.H.v. 4,5 Mio. EUR sowie durch den positiven FCF deutlich zunehmen und bietet Spielraum für Aktienrückkäufe (u.E. ab 2026 mgl.), Dividenden

(u.E. für GJ 2026 mgl.) und weitere Übernahmen. Laut Vorstand fokussiert sich QBY nach dem Vorbild der Tochtergesellschaft logineer auf JV-Strukturen mit

IT-Töchtern von Mittelständlern. Hierbei wird der JV-Partner als langfristiger Großkunde gewonnen und ein M&A-Bieterwettbewerb umgangen. Gleichzeitig profitiert QBY vom Branchen-Know-how des Partners. Von besonderem Interesse sind aktuell Targets aus den Bereichen Energie und Healthcare, wobei das gezahlte EBITDA-Multiple nicht das Multiple der QBY-Aktie übersteigen soll.



Turnaround noch nicht in Bewertung reflektiert: Trotz der operativen Verbesserungen, die sich u.a. in der Steigerung der EBITDA-Marge auf 5,5% (+2,5PP yoy) in 2024 und einem seit 2023 positiven FCF widerspiegelt, handelt QBY mit einem erwarteten 2025er EV/EBITDA von 4,6 und damit deutlich unter dem

Peer-Durchschnitt von 7,0 für 2025. Das Unternehmensziel von min. 10% EBITDA-Marge entspräche ohne Umsatzwachstum einem EBITDA von 18,0 Mio. EUR bzw. einem EV/EBITDA von 3,6.



Fazit: QBY dürfte 2025 erneut deutliches Gewinnwachstum zeigen und nähert sich den avisierten Ausschüttungen. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel.



